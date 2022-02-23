Сарри: «Порту» — команда, которая может быть конкурентоспособной в чемпионате Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий ответный матч 1/16 Лиги Европы с «Порту».

«Порту» — это сильная команда, которая будет конкурентоспособной даже в чемпионате Италии. Не случайно она добивается успехов в своей лиге. Нам будет трудно играть, но нет ничего невозможного. Я не люблю давать прогнозы. Нас ждёт два тяжёлых матча, этого достаточно.

Я оцениваю команду в долгосрочной перспективе. Для оценки надо полгода, а не неделя. После последней игры у меня были отличные ощущения, в первый раз команда столкнулась с трудностями и преодолела их. Ачерби и Педро не сыграют с «Порту» — их травмы не так серьёзны, но они не смогут восстановиться до завтра», — приводит слова Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.