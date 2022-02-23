Хесус Медина: ЦСКА полностью готов к игре со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от сборов московской команды.
«Для меня абсолютно всё было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнёры по команде, новые места — это было настоящее приключение! С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со «Спартаком», — приводит слова Медины пресс-служба армейцев.
Напомним, Медина перешёл в ЦСКА в январе текущего года на правах свободного агента. Соглашение Медины с армейцами рассчитано до 2025 года.
В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля.
- 23 февраля 2022
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