«Ливерпуль» — «Лидс»: Салах оформил дубль со своего второго пенальти в матче

В ночь с 23 на 24 февраля мск на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль проходит матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Лидс».



Ранее на 15-й минуте пенальти в ворота «павлинов» реализовал Мохамед Салах. На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Жоэль Матип, ему ассистировал Салах. На 35-й минуте египтянин снова отличился с «точки».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.



После 25 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 57 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».