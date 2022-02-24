Медведев рассказал, примет ли Далер Кузяев участие в игре с «Бетисом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев не сыграет завтра с «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Существует ли вероятность, что Кузяев завтра сыграет? Нет», — цитирует Медведева «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В первой игре «Бетис» открыл счёт в матче. Победный мяч забил мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо.