Роналду эмоционально высказался о возвращении в Мадрид после матча с «Атлетико» в ЛЧ

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в «Инстаграме» после выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:1), высказавшись о возвращении в Испанию.
«Всегда приятно вернуться в Мадрид, один из немногих городов в мире, который я научился называть «домом». Отличные эмоции, футболисты и игра — это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований!
Теперь у нас есть возможность закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты».
И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперёд! Вперед, «Дьяволы»!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».
Роналду чудом не забивает с метра в матче с «Лидсом».
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Напомним, ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).
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