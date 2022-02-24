Роналду эмоционально высказался о возвращении в Мадрид после матча с «Атлетико» в ЛЧ

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в «Инстаграме» после выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:1), высказавшись о возвращении в Испанию.

«Всегда приятно вернуться в Мадрид, один из немногих городов в мире, который я научился называть «домом». Отличные эмоции, футболисты и игра — это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований!

Теперь у нас есть возможность закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты».

И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы будем идти вперёд! Вперед, «Дьяволы»!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».

Роналду чудом не забивает с метра в матче с «Лидсом».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Напомним, ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).