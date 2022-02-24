Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Адамов: первым на меня вышел «Локомотив». Я уже думал, что перейду туда

Арсен Адамов: первым на меня вышел «Локомотив». Я уже думал, что перейду туда
Комментарии

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, рассказал об интересе со стороны московского «Локомотива».

«Предложение от «Локомотива» действительно было. Но это скорее вопрос не ко мне, а к руководству «Урала». Да, первым на меня вышел «Локомотив». Я и мои представители общались с руководителями клубов, обсуждали трансфер между собой. Я вообще уже думал, что перейду в «Локомотив». Но как только появился вариант с «Зенитом», сразу согласился.

Не почувствовал ли, что в «Локомотиве» на меня обижены? Нет, не слышал об этом. Но знаю, что после моего перехода в «Зенит» представители «Локомотива» звонили в «Урал». По-моему, кто-то из руководства сказал: «Почему вы продали нашего игрока?» (смеётся. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Напомним, что в текущем сезоне Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В январе он подписал с «Зенитом» контракт до 30 июня 2026 года.

Новость по теме
Новичок «Зенита» Адамов: захотелось попробовать свои силы в лучшей команде страны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022