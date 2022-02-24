«Ливерпуль» разгромил «Лидс» со счётом 6:0. Отставание от «Ман Сити» — 3 очка

В ночь с 23 на 24 февраля мск на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль прошёл матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали крупную победу – 6:0.
На 15-й минуте пенальти в ворота «павлинов» реализовал Мохамед Салах. На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Жоэль Матип, ему ассистировал Салах.
Салах открывает счёт с пенальти:
На 35-й минуте египтянин снова забил с «точки». На 80-й минуте отличился форвард Садио Мане, голевой пас отдал Джордан Хендерсон.
На 90-й минуте свой второй гол в матче забил Садио Мане. В добавленное ко второму тайму время шестой мяч в ворота «Лидса» заколотил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
После 26 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 60 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
- 24 февраля 2022
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:38
-
00:33
-
00:23
-
00:22
-
00:19
- 23 февраля 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:54
-
22:52
-
22:41
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:18
-
22:07
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:39