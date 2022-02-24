«Ливерпуль» разгромил «Лидс» со счётом 6:0. Отставание от «Ман Сити» — 3 очка

В ночь с 23 на 24 февраля мск на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль прошёл матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали крупную победу – 6:0.



На 15-й минуте пенальти в ворота «павлинов» реализовал Мохамед Салах. На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Жоэль Матип, ему ассистировал Салах.

Салах открывает счёт с пенальти:

Гол Матипа:

На 35-й минуте египтянин снова забил с «точки». На 80-й минуте отличился форвард Садио Мане, голевой пас отдал Джордан Хендерсон.

Салах делает дубль с «точки»:

Результативный удар Мане:

На 90-й минуте свой второй гол в матче забил Садио Мане. В добавленное ко второму тайму время шестой мяч в ворота «Лидса» заколотил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Мане оформляет дубль:

Гол ван Дейка:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Тони Харрингтон.



После 26 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 60 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».