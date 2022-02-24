Матчи «Ростова» и «Краснодара» могут быть перенесены. Аэропорты на юге закрыты до 2 марта

Матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» могут быть перенесены в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации (ЧС). Кроме того, с сегодняшнего дня в южных регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года.
Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», — информирует официальный сайт Росавиации.
Напомним, режим ЧС был введён в Ростовской области 19 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.
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