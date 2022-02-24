Агент Маньяков назвал топ-3 зимних трансфера в РПЛ

Футбольный агент Александр Маньяков назвал три главных зимних трансфера в Российской Премьер-Лиге.

«Самый громкий переход зимы — Юри Алберто. За этим молодым футболистом гонялись многие клубы, а подписал «Зенит». Далее — трансфер Фёдора Смолова в московское «Динамо» и приобретение «Спартаком» ямайца Николсона в Бельгии.

«Динамо» искало наконечника, «киллера», и трансфер Фёдора этот вопрос на среднесрочную перспективу закрыл. Плюс к этому Смолов очень яркий человек в российском футболе, и, с точки зрения пиара, привлечения внимания к клубу, для «Динамо» это тоже плюс. «Динамо» активно работает в соцсетях, поэтому для них медийность футболистов тоже имеет значение. По Николсону ходят разные слухи относительно цифр, но нападающих всегда брать сложно. Все любят, когда подписывают ноунейма, а затем он вырастает в крупную фигуру. Похожая ситуация была с Промесом. Тоже дорого купили, люди спрашивали: «Кто это?», а Квинси пришёл и взорвал наш чемпионат. Надеюсь, подписание Николсона — из этой же серии. Вне конкурса выделю аренду тем же «Спартаком» опорника Перейры. Тот случай, когда берёшь футболиста на первой ступени к славе. Очевидно, что этот парень будет большим игроком», — сказал Маньяков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».