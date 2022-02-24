Адамов: после 0:4 в Казани Григорий Иванов всю раздевалку перевернул

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, рассказал о роли президента екатеринбургского клуба Григория Иванова в жизни команды.

«Кто-то, конечно, чувствует давление, когда Викторович (Григорий Иванов. — Прим. «Чемпионата») после каждого эпизода что-то кричит. Но, скорее, тренеры, чем игроки. Я во время матчей иногда даже не замечал, что он находится на скамейке. Настолько был погружён в игру. На меня, кстати, он никогда не орал. Всегда поддерживал.

Он очень переживает за команду. Когда «Урал» проигрывает крупно или отдаёт игру на последних минутах, заходит в раздевалку и кричит на всех. Но, думаю, справедливо. После нашего поражения 0:4 в Казани он вообще всю раздевалку перевернул. Мы очень плохо играли, две передачи не могли сделать. Потом, после возвращения в Екатеринбург, президент провёл собрание. Было давление, состоялся очень жёсткий разговор между тренерами и игроками. Детали беседы опущу, пусть всё останется внутри команды. Это помогло. Мы стали прибавлять, игра улучшилась», — сказал Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».