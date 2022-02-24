«После перехода в «Зенит» был звонок: «Почему продали нашего игрока?» Интервью с Адамовым

Из всех зимних новичков «Зенита» самая любопытная и, пожалуй, неожиданная фигура – защитник «Урала» Арсен Адамов. Усиления в линию атаки ждали, поэтому трансферы Юри Алберто и Сергеева не удивили. Аренда Алипа тоже легко объяснима, поскольку требовался конкурент Ракицкому на позицию левого центрального защитника. А вот правый фланг обороны петербургской команды, казалось, был закрыт: там играли то Караваев, то Сутормин. Но Адамов настолько понравился «Зениту», что его всё равно подписали. Тем более Арсен достаточно универсален.

Чемпионы России выиграли конкуренцию за Адамова у «Локомотива». О несостоявшемся переходе в московский клуб, разговоре с Карпиным в сборной и многом другом мы и поговорили с Арсеном в интервью для «Чемпионата». Возможно, новый защитник дебютирует за «Зенит» уже сегодня, в ответном матче с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

«Первым вышел «Локомотив». Я уже думал, что перейду туда»

— Зимой вы имели варианты с «Локомотивом» и «Зенитом». Почему выбрали Санкт-Петербург?

— Предложение от «Локомотива» действительно было. Но это, скорее, вопрос не ко мне, а к руководству «Урала».

— Первым на вас вышел «Локомотив»?

— Да. Я и мои представители общались с руководителями клубов, обсуждали трансфер между собой.

— В принципе, вы готовы были перейти и туда?

— Я вообще уже думал, что перейду в «Локомотив». Но как только появился вариант с «Зенитом», сразу согласился.

— После трансфера в «Зенит» не почувствовали, что в «Локомотиве» на вас обижены?

— Нет, не слышал об этом. Но знаю, что после моего перехода в «Зенит» представители «Локомотива» звонили в «Урал». По-моему, кто-то из их руководства сказал: «Почему вы продали нашего игрока?» (смеётся)

— Кажется, в «Локо» у вас было бы больше шансов пробиться в основу. В «Зените» на правом фланге обороны два игрока сборной России – Вячеслав Караваев и Алексей Сутормин. Неужели это не смущало?

— Конкуренции я не боюсь. Знал, что здесь есть Караваев и Сутормин, но ведь я могу сыграть и справа, и в центре, и слева. Смена позиции – не проблема для меня. Куда поставят, там и сыграю.

«После поездки в сборную России почти перестал есть сладкое»

— Многим запомнился матч первого круга между «Уралом» и «Зенитом». Ваша команда отняла очки у чемпиона, сыграв вничью (0:0), а вы фактически заработали удаление для Клаудиньо. Вспоминали тот эпизод с бразильцем после перехода в петербургский клуб?

— В первый же день, когда я приехал в «Зенит», мы с ним перекинулись парой фраз на эту тему, посмеялись. Он говорил, что там не было удаления. Я ответил: «Чистая красная!». Поспорили чуть-чуть. Но, конечно, всё забыто, мы пожали друг другу руки.

— В том эпизоде вам действительно было очень больно или вы схитрили, чтобы судья удалил Клаудиньо?

— Боль была, конечно. Но я не просил красную карточку. Я лежал, ко мне подошёл доктор, и тут вижу – Клаудиньо удаляют. Откровенно говоря, сам был удивлён. Тогда не думал, что фол на красную. После игры пересмотрел эпизод в записи: Клаудиньо поднял ногу выше моего щитка. На мой взгляд, это всё-таки удаление.

— Клаудиньо потом извинился в интервью. Перед вами лично тоже?

— Да. После игры я читал его интервью. Когда приехал в «Зенит», он ещё раз извинился передо мной. Я сказал – ничего страшного. Это игровой момент.

— Из «Урала» вы получили предложение в сборную России. Провели с ней один сбор. Что больше всего впечатлило?

— Уровень игроков, тренерский штаб. Как и в «Зените» – всё на высоком уровне. Всё новое. Вопрос питания, конечно. Мне очень понравилось в сборной. Надеюсь, в марте получу вызов. Сделаю всё возможное для этого.

— Про питание в сборной России ходит уже много легенд. Что было новым для вас?

— Непривычно отказываться от хлеба, сладкого. Но я понимаю, что это правильно. Футболист должен следить за питанием.

— Вы кажетесь человеком, у которого не могут возникнуть проблемы с лишним весом. Как-то ограничиваете себя?

— Я много ем, но в весе не прибавляю (улыбается). Уже почти три года один и тот же вес. Стараюсь на сборах не есть сладкое, но могу позволить себе что-то в выходной день. Десерты – тирамису, чизкейк. В сборной мы были 10 дней. Признаюсь, тогда хотелось сладкого. После возвращения в Екатеринбург чуть-чуть нарушил предписание главного тренера.

— Вы как-то изменили своё питание после поездки в сборную России?

— Практически перестал есть сладкое. Раньше мог позволить себе лишнее, например, часто брал фастфуд. После сборной стараюсь отказываться от этого.

— Разговаривали с Валерием Карпиным тет-а-тет?

— Долгих бесед не было. Как только я приехал в сборную, он меня поздравил. Сказал: «Ты заслужил, работай и будет шанс. Мы в тебя верим». Было очень приятно услышать такие слова.

— После отъезда из сборной России ещё общались с Карпиным?

— Нет. Но я же получил вызов и во второй раз. Просто не смог приехать из-за того, что заболел. Как раз после игры с «Зенитом» у меня поднялась температура, поэтому я не поехал на два последних матча сборной. После моего перехода в «Зенит» мы тоже пока не общались.

Арсен Адамов и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чтобы попасть на чемпионат мира сборной России нужно обыграть Польшу, а потом победителя пары Швеция – Чехия. Объективно, какие у нас шансы?

— Шансы есть. Почему нет? Знаю, что сейчас у сборной Польши новый тренер. Слышал, это хороший специалист (Чеслав Михневич. – Прим. «Чемпионата»). Но, конечно, их главная звезда – Роберт Левандовски.

— Не страшно было бы выйти центральным защитником против Левандовского?

— Честно, мне бы очень хотелось против него сыграть! Было бы интересно. Может задавить? Ну, он всё может.

— У вас был опыт игры против достаточно сильного крупного нападающего – Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом». Понравилось?

— По-моему, Дзюба только в двух-трёх эпизодах смещался на мой фланг. Я играл правого центрального. После первого тайма его заменили, так что не удалось толком побороться с ним внизу или наверху.

— Считаете, с вашими физическими данными можно выиграть у Артёма большинство единоборств (разница в росте между Адамовым и Дзюбой почти 20 см. – Прим. «Чемпионата»)?

— Верховые, думаю, нет. А внизу – можно.

«Учился у Фернандеса и Александер-Арнольда. Думаю, защищаюсь не хуже Трента»

— Ваш дедушка Хайдар Алханов работал в 1990-е тренером в клубах из Грозного, был одним из руководителей «Терека». Вы же родились в Нижнем Тагиле. Как так получилось?

— Мой отец работал в милиции в Нижнем Тагиле, поэтому я и родился там. Но уже через месяц мы переехали в Грозный.

— Известно, что вы советовались с Шатовым (уроженцем Нижнего Тагила) перед переходом в «Зенитом». Значит, всё-таки сомневались в чём-то?

— Нет, сомнений не было. Просто интересовался у него, что и как устроено в «Зените». Проговорили почти час за два дня до моего трансфера. Олег сказал: «Даже не думай – надо переходить! В «Зенит» дважды не зовут. Это твой шанс, и я знаю, что у тебя всё получится».

— Уход из «Зенита» был непростым для Олега. Значит, он не обижен на клуб?

— Никакой обиды у Олега нет, он говорил только хорошие, тёплые слова о «Зените», руководстве клуба, игроках команды. Наш разговор лишний раз убедил меня, что нужно принимать предложение.

— Год назад вы уходили в «Урал» из «Ахмата». Немного удивительная история, ведь кажется, что в клубе из Грозного доверяют местным воспитанникам. Вы же были недовольны количеством игрового времени в «Ахмате»?

— Когда тебя выпускают на две-три или пять минут, это нельзя назвать доверием. Как проявить себя за это время? Думаю, в таком случае неправильно говорить о доверии. Если в человека действительно верят, он должен получать минимум 20-30 минут. Мне хотелось играть больше – целый матч или тайм. Поэтому решил сменить команду. Я не в обиде ни на тренера, ни на кого-то ещё в клубе. У них сейчас своя жизнь, а у меня — своя.

— У вас впечатляющая для защитника статистика в молодёжке «Ахмата» – 17 голов в 128 матчах. Как вы так много забивали?

— В основном на стандартах. Три-четыре гола я забил со штрафных прямыми ударами. Ещё четыре – с пенальти. А остальные – после угловых, головой. С игры, по-моему, только четыре мяча забил.

— Как выигрывали верх и забивали головой? Вы же не самый высокий футболист.

— За счёт выбора позиции. Мои тренеры всегда говорили, что я это умею. Оказывался там, где надо – замыкал дальнюю штангу.

— Есть мнение, что в России футболисты не играют головой, а просто бьют ей по мячу. В детско-юношеских школах этому не учат. Вы как-то специально тренировали навык?

— Не скажу, что слабо играю головой, но и не буду утверждать, что делаю это здорово. Опять же, моё преимущество в выборе позиции. Игре головой нужно учиться с детства, да. В зрелом возрасте тоже можно научиться играть головой, но это уже очень трудно.

— Ваш брат Беслан, выступавший за молодёжку «Ахмата», рассказывал, что следите за Марио Фернандесом и Трентом Александер-Арнольдом. Стараетесь быть похожим на них. Почему именно эти двое?

— В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он обороняется и атакует. Учиться у него. Я наблюдал за Фернандесом: как играет, как подстраивается под мяч, отдаёт и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

Трент мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!

— Можно научиться подавать, как Трент, изучая действия защитника по «картинке»?

— Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться.

— В прошлом году Трента много критиковали, прежде всего, за ошибки в обороне. Вам не показалось, что он сдал?

— В обороне – один в один, тактически – он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке.

— Если сравнивать вас с Трентом именно по игре в обороне, вы не хуже защищаетесь?

— Думаю, не хуже (смеётся).

— Чего не хватает, чтобы отдавать много голевых передач, как англичанин?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не играл в командах, которые атаковали бы так много, как «Ливерпуль». Они всегда владеют мячом. А мои прежние команды играли от обороны. Дай бог, получится отдавать большое количество голевых передач в «Зените». Скорость у меня есть, один в один могу обыгрывать. Надо работать над завершением.

— Резонансный случай из матча молодёжки «Ахмата» – драка с игроками тульского «Арсенала» в октябре 2019-го. Что тогда произошло?

— Нашего игрока свалили в центре поля. Соперник сказал: «Вставай, хватит симулировать». Наш игрок встал, что-то ему ответил – и пошло-поехало. Футболист «Арсенала» произнёс какие-то оскорбительные слова, а потом в новостях всё как обычно на нас повесили. Говорили, это мы виноваты.

— Южные футболисты – очень эмоциональные, легко заводятся. Так?

— Да, но тут прозвучало оскорбление со стороны соперника. Они первые начали. Хотя после игры всё нормально было, дали друг другу по рукам.

— Вы как капитан молодёжки «Ахмата» что делали, когда разгорался конфликт?

— Я подошёл разнимать игроков, хотел успокоить всех. И в этот момент меня сзади толкнули. Я был на эмоциях, завёлся. Соперник сказал мне что-то неприятное – и у меня голова «поехала» (улыбается). Тоже начал махаться.

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

— Знаю, вы любите ММА. Как у вас с навыками бойца? Приходилось драться на улице?

— Конечно. У нас менталитет такой, что без драк на улице не бывает. Я действительно очень люблю единоборства.

— Кто ваш любимый боец? Хабиб?

— Да, но сейчас Хабиб не дерётся. У нас есть восходящая звезда – Хамзат Чимаев. Ещё Пётр Ян, Зубайра Тухугов, Ислам Махачев, Альберт Дураев. За всех наших болею!

— Помните известную историю в финале чемпионата мира между сборными Италии и Франции, когда Марко Матерацци оскорбил кого-то из родственников Зинедина Зидана? Зизу не выдержал – ударил соперника. Если бы вы были на месте Зидана, смогли бы сдержаться?

— Думаю, нет. Поступил бы так же, как Зидан. Может быть, и пожёстче. Считаю, если кто-то оскорбил твою семью, а ты не ответил, то это не по-мужски.

— Но ведь соперник может специально спровоцировать.

— Это правда. Можно промолчать в игре, а после матча завести его куда-нибудь и… (смеётся) Поговорить там. Но у меня таких случаев, как у Зидана, ещё не было.

— Все знают, что клуб из Грозного курирует Рамзан Кадыров. За то время, что вы были в «Ахмате», он приезжал к команде? Встречался с футболистами?

— После каждого сезона он собирает команду в ресторане, устраивает банкет. Мы очень весело проводили время. Он очень любит футбол, но уже реже посещает стадион. Раньше на все игры приезжал. Сейчас у нас на первом месте единоборства, и он чаще на них ходит.

— Бывшие игроки «Ахмата» рассказывали в интервью о дорогих подарках Кадырова. Вы помните что-то?

— Это было ещё когда я выступал в академии и за дубль. Он всегда уделял игрокам время. Дарил подарки.

— Когда ваш дедушка был одним из руководителей «Ахмата», в Грозный неожиданно приехал Руд Гуллит. Возглавил команду. Познакомились с легендарным голландцем?

— Я тогда был в академии клуба, мы каждую игру подавали мячи. У меня, по-моему, даже сохранилась фотка с ним. Гуллит – звезда футбола, но у него не получилось как у тренера. Руда быстро уволили. Команда шла на 14-15-м месте – такое никому не понравится. Может, не получилось потому, что он ещё не убил в себе игрока.

— В вашей коллекции есть ещё фотографии со звёздами?

— С Фигу есть. В Грозном был матч, на который приехали звёзды, включая Марадону. С аргентинцем сфотографироваться не успел, только с португальцем получилось. В том матче Рамзан Кадыров сыграл, а мы мячи подавали.

«После 0:4 в Казани Григорий Иванов всю раздевалку перевернул»

— За год в «Урале» вы подружились с Владимиром Рыковым, который старше вас на 12 лет. Как завязалась дружба?

— Когда я приехал в «Урал», он с первых дней взял шефство надо мной. Сказал: «Будешь со мной дружить – заиграешь». Так у нас и сложились тёплые отношения. Володя помогал мне адаптироваться. Я всегда прислушивался к его советам, потому что он опытный игрок.

— Что советовал Рыков?

— Никого не бояться, играть как умею. Слушать тренера и работать на сто процентов. Тогда всё будет.

— Этой зимой Рыков, как и вы, ушёл из «Урала». Судя по интервью, ему не понравилось работать под руководством Игоря Шалимова. А как у вас складывались отношения с этим тренером?

— Хорошо. Я с ним ещё в «Ахмате» работал год, потом в «Урале» шесть-семь месяцев. У каждого игрока бывает недопонимание с тренером, как у Володи с Михалычем. Но я и дебютировал при нём, и в «Урале» стабильно играл. Конфликтов у нас не было. Я вообще неконфликтный человек.

— «Фишка» «Урала» – Григорий Иванов на тренерской скамейке. Как это воспринимали игроки?

— Кто-то, конечно, чувствует давление, когда Викторович после каждого эпизода что-то кричит. Но, скорее, тренеры, чем игроки. Я во время матчей иногда даже не замечал, что он находится на скамейке. Настолько был погружён в игру. На меня, кстати, он никогда не орал. Всегда поддерживал.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Рыков рассказывал, что, когда президент «Урала» заходил в раздевалку после неудачных матчей, главный тренер уже стоял бледный и готовился к разносу. На эмоциях у Иванова звучал матерок?

— Он очень переживает за команду. Когда «Урал» проигрывает крупно или отдаёт игру на последних минутах, заходит в раздевалку и кричит на всех. Но, думаю, справедливо. После нашего поражения 0:4 в Казани он вообще всю раздевалку перевернул. Мы очень плохо играли, две передачи не могли сделать. Потом, после возвращения в Екатеринбург, президент провёл собрание. Было давление, состоялся очень жёсткий разговор между тренерами и игроками. Детали беседы опущу, пусть всё останется внутри команды. Это помогло. Мы стали прибавлять, игра улучшилась.

— Тогда появилась новость, что Шалимова могут уволить из «Урала». Команда чувствовала – тренер на грани отставки?

— Я даже не слышал разговоров о том, что его могут убрать. Тренеру доверяют. Написанное в интернете – не всегда правда.

«Пропустив пост, должен накормить бедную семью. Я отправил деньги нуждающимся»

— Знаю, что вы глубоко верующий человек. Соблюдаете пост в Рамадан. Непросто для футболиста?

— Конечно, это трудно, когда идут тренировки и матчи, но так надо. В этот месяц не можешь есть с четырёх утра до восьми вечера. Пьёшь много воды. Само питание не меняется.

— Слышал, пока идёт пост, футболисты переживают серьёзный спад физической формы. Вы – тоже?

— Лично я в этот месяц провёл свой лучший отрезок сезона в «Урале». Четыре хорошие игры были. Непросто, когда не ешь и не пьёшь перед матчами, но в Рамадан у тебя появляется больше сил, энергии. Поэтому я не боюсь, что случится какой-то спад, из-за которого буду проигрывать конкуренцию.

— Для некоторых людей бывают исключения в Рамадан. Футболисты в эту категорию не попадают?

— Я один раз пропустил пост, когда мы играли в Москве с «Химками». Было очень трудно.

— Потом пост можно каким-то образом компенсировать?

— Да. Допустим, ты пропустил пост. В таком случае должен накормить бедную семью, чтобы этот день тебе засчитался. После того как я пропустил пост из-за игры с «Химками», отправил деньги нуждающимся.

— Как вы нашли этих людей?

— Я знаю семьи в селе, которые нуждаются в деньгах. Нашёл номер этих людей через мою семью. Мама помогла отправить деньги.

— Есть место, которое вы мечтаете посетить в качестве паломника?

— Хочу совершить Хадж, полететь в Саудовскую Аравию и посетить Мекку. Для этого нужно найти время.

— Напоследок ещё один вопрос о «Зените». Представьте, что в этом году вы можете выбрать что-то одно из трёх – золото РПЛ, победу в Лиге Европы или участие в ЧМ-2022 в качестве основного игрока сборной России. На что бы согласились?

— Провокационный вопрос (смеётся). Очень непросто выбрать что-то одно. Но раз я только подписал контракт с «Зенитом», то первый шаг – золото РПЛ с новой командой. Остальное придёт через чемпионство.