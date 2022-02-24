В ЦСКА сообщили, что команда сегодня вернётся в Россию. Матч со «Спартаком» через два дня
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В ЦСКА рассказали, что команда в ближайшее время отправится в Россию после сбора в Турции.
«Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером армейцы должны прилететь в Москву», — говорится в комментарии пресс-службы ЦСКА.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля.
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