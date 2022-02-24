Орлов: если «Зенит» не проявит себя с «Бетисом» — надо менять полкоманды не задумываясь

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».
«Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идёт на третьем месте в испанском чемпионате — это намного выше в рейтинге, чем «Зенит» на первом в РПЛ. Да и по игрокам и мастерству они лучше… «Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Но самое главное, это самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, — всё это ненадёжно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 — могли и вничью сыграть.
Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они живут очень хорошо с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены. Болельщик ждёт, что они могут выступать на уровне. Сегодня — момент истины. Должны себя проявить. Если нет — надо менять полкоманды не задумываясь», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 февраля 2022
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