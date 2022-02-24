Мостовой: все говорят, что «Бетис» должен пройти «Зенит». Почему все так уверены в этом?

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит».

«Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трёх голов в гостях. Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать на выезде три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас испанцы могут 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Все говорят, что «Бетис» должен пройти дальше. А почему все так уверены в этом? Один глупый рикошет — и всё. Но испанцы поняли, что «Зенит» можно обыгрывать. Поэтому думаю, будет ничья или победа «Бетиса» 1:0», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 25 февраля.