Мостовой: все говорят, что «Бетис» должен пройти «Зенит». Почему все так уверены в этом?

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит».
«Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трёх голов в гостях. Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать на выезде три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас испанцы могут 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Все говорят, что «Бетис» должен пройти дальше. А почему все так уверены в этом? Один глупый рикошет — и всё. Но испанцы поняли, что «Зенит» можно обыгрывать. Поэтому думаю, будет ничья или победа «Бетиса» 1:0», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 25 февраля.
- 24 февраля 2022
-
17:38
-
17:19
-
17:15
-
16:58
-
16:37
-
16:33
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:50
-
12:32
-
12:32
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:56
-
10:49
-
10:43
-
10:33