Нападающий «Ювентуса» Кайо Жорже пропустит восемь месяцев из-за травмы

Нападающий туринского «Ювентуса» Кайо Жорже перенёс операцию на колене, восстановление после которой займёт восемь месяцев. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.



«Сегодня утром в клинике Кайо Жорже перенес операцию после разрыва сухожилия надколенника правого колена. Операция прошла успешно. Время восстановления составляет примерно восемь месяцев», — сказано в заявлении.



20-летний Жорже получил повреждение в игре Серии С между «Ювентусом U23» и «Про Патрией», которая состоялась вчера, 23 февраля.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в девяти матчах итальянской Серии А, а также сыграл в двух встречах за вторую команду туринского клуба и отметился голом.