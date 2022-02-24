«Ньюкасл» готов продать Альмирона в летнее трансферное окно

Новое руководство «Ньюкасла» хочет расстаться с полузащитником Мигелем Альмироном. Об этом сообщает Chronicle Live.



По информации источника, «сороки» готовы рассмотреть предложения по 28-летнему парагвайцу в летнее трансферное окно. В сезоне-2021/2022 Альмирон принял участие в 20 матчах «Ньюкасла» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 16 млн.

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После 24 сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Сороки» имеют в своём активе 22 очка. «Астон Вилла» за 24 матча набрала 27 очков, команда находится на 13-м месте в таблице.