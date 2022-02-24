Агент Мартинеса заявил, что форвард не намерен покидать «Интер»
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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано, сообщил, что форвард не хочет сменить клуб.
«Лаутаро Мартинес не собирается уходить из «Интера», — цитирует Камано Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Интер» идёт на втором месте в Серии А, набрав 54 очка в 25 матчах. 24-летний аргентинский футболист в этом году забил лишь один гол за «Интер» во всех турнирах. За весь сезон у него 11 голов в 23 матчах итальянской Серии А, но ни одного мяча в семи играх Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что Ромелу Лукаку намерен вернуться в «Интер» и ради этого готов на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов.
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