«Боруссия» предложила Холанду продление контракта. Стороны ещё не достигли соглашения

Дортмундская «Боруссия» предложила нападающему Эрлингу Холанду новый контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, немецкий клуб предложил 21-летнему футболисту соглашение до 2027 года. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. Сообщается, что стороны ещё не пришли к соглашению, а интерес к Холанду проявляют мадридский «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».



В нынешнем сезоне Холанд забил 16 голов и отдал шесть голевых передач в 14 матчах немецкой Бундеслиги. Также на его счету три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре результативных действия (4+0) в двух встречах Кубка Германии.