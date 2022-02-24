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«Боруссия» предложила Холанду продление контракта. Стороны ещё не достигли соглашения

«Боруссия» предложила Холанду продление контракта. Стороны ещё не достигли соглашения
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Дортмундская «Боруссия» предложила нападающему Эрлингу Холанду новый контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, немецкий клуб предложил 21-летнему футболисту соглашение до 2027 года. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. Сообщается, что стороны ещё не пришли к соглашению, а интерес к Холанду проявляют мадридский «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Холанд забил 16 голов и отдал шесть голевых передач в 14 матчах немецкой Бундеслиги. Также на его счету три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре результативных действия (4+0) в двух встречах Кубка Германии.

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