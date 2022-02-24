«Боруссия» предложила Холанду продление контракта. Стороны ещё не достигли соглашения
Поделиться
Дортмундская «Боруссия» предложила нападающему Эрлингу Холанду новый контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
По сведениям источника, немецкий клуб предложил 21-летнему футболисту соглашение до 2027 года. Текущий контракт норвежца истекает в 2024 году, при этом летом 2022 года в нём активируется сумма выкупа Холанда в размере € 75 млн. Сообщается, что стороны ещё не пришли к соглашению, а интерес к Холанду проявляют мадридский «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Холанд забил 16 голов и отдал шесть голевых передач в 14 матчах немецкой Бундеслиги. Также на его счету три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре результативных действия (4+0) в двух встречах Кубка Германии.
Новость по темеЭрлинг Холанд пропустит ответный матч с «Рейнджерс»
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:50
-
18:25
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:38
-
17:19
-
17:15
-
16:58
-
16:37
-
16:33
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
Партнерский контент