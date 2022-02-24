Юрген Клопп: «Лидсу» тяжело реализовывать свои идеи в матче с командами нашего уровня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат игры с «Лидсом». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 6:0.

«Мы показали хорошую игру, порадовали болельщиков. У «Лидса» были неплохие идеи, но их тяжело реализовывать в матче с командами нашего уровня. Я не пребываю в состоянии эйфории. Люди могут переоценить нас, это нормально, но пока нам надо готовиться к следующей игре. Сейчас у нас будет десятидневный перерыв, это касается внутреннего чемпионата. Пока мы должны показать себя в других турнирах», — цитирует Клоппа BBC.

После 26 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 60 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице.



