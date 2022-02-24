Юрген Клопп: «Лидсу» тяжело реализовывать свои идеи в матче с командами нашего уровня
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат игры с «Лидсом». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 6:0.
«Мы показали хорошую игру, порадовали болельщиков. У «Лидса» были неплохие идеи, но их тяжело реализовывать в матче с командами нашего уровня. Я не пребываю в состоянии эйфории. Люди могут переоценить нас, это нормально, но пока нам надо готовиться к следующей игре. Сейчас у нас будет десятидневный перерыв, это касается внутреннего чемпионата. Пока мы должны показать себя в других турнирах», — цитирует Клоппа BBC.
После 26 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 60 очков. «Лидс» (23) находится на 15-м месте в таблице.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:50
-
18:25
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:38
-
17:19
-
17:15
-
16:58
-
16:37
-
16:33
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
Партнерский контент