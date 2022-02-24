«Порту» выбил «Лацио» из Лиги Европы
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Сегодня, 24 февраля, завершался второй матч 1/16 финала Лиги Европы между «Лацио» и «Порту». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Команды сыграли вничью, со счётом 2:2.
Счёт в игре на 19-й миунте открыл Чиро Иммобиле. Спустя 12 минут Мехди Тареми реализовал пенальти, сравняв счёт. Во втором тайме Андрес Урибе вывел команду из Португалии вперёд. Однако на 94-й минуте Данило Катальди восстановил равенство на табло — 2:2. Португальский клуб прошёл в следующую стадию благодаря победе в первой игре.
Первая игра завершилась со счётом 2:1. Тогда «Лацио» удалось открыть счёт на 23-й минуте. Однако игрок португальцев Антонио Мартинес оформил дубль, благодаря которому его команда победила.
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