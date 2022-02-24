Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порту» выбил «Лацио» из Лиги Европы

«Порту» выбил «Лацио» из Лиги Европы
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, завершался второй матч 1/16 финала Лиги Европы между «Лацио» и «Порту». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Команды сыграли вничью, со счётом 2:2.

Счёт в игре на 19-й миунте открыл Чиро Иммобиле. Спустя 12 минут Мехди Тареми реализовал пенальти, сравняв счёт. Во втором тайме Андрес Урибе вывел команду из Португалии вперёд. Однако на 94-й минуте Данило Катальди восстановил равенство на табло — 2:2. Португальский клуб прошёл в следующую стадию благодаря победе в первой игре.

Первая игра завершилась со счётом 2:1. Тогда «Лацио» удалось открыть счёт на 23-й минуте. Однако игрок португальцев Антонио Мартинес оформил дубль, благодаря которому его команда победила.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
2 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Иммобиле – 19'   1:1 Тареми – 31' (пен)   1:2 Урибе – 68'   2:2 Катальди – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022