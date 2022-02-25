Отменённый гол «Зенита» на 90+2-й минуте в ответном матче Лиги Европы с «Бетисом». Видео

Санкт-петербургский «Зенит» имел шансы уйти от поражения по итогам двух встреч от испанского «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы благодаря забитому мячу защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0 (2:3 общ.).

Однако, взятие ворот было отменено VAR по причине того, что хавбек «Зенита» Александр Ерохин в борьбе наступил на ногу футболисту «Бетиса».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в «твиттере» «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Это был третий проигранный «Зенитом» матч в Лиге Европы подряд.



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.