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Колосков: матч с «Бетисом» — лучшая игра «Зенита» в еврокубках при Семаке

Колосков: матч с «Бетисом» — лучшая игра «Зенита» в еврокубках при Семаке
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (0:0). Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Зенит» вылетел из ЛЕ.

«Есть очень простая формула — игра забывается, результат остаётся. Там 2:3, здесь 0:0, поэтому Россия в очередной раз остаётся «при своих интересах». Но игра «Зенита» была ничуть не хуже, чем у «Бетиса».

Мы можем говорить, что игра российской команды прогрессирует, делается ставка на контроль мяча и на мастерство футболистов. Чего-то не хватает. Можно сказать, везения, но это касается обеих команд. Но это лучшая игра «Зенита» в еврокубках при Семаке», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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