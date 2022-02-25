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«Как оценивать достойную игру без достигнутого результата?» Канищев — о вылете «Зенита»

«Как оценивать достойную игру без достигнутого результата?» Канищев — о вылете «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал результат сине-бело-голубых в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (0:0). Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Зенит» вылетел из ЛЕ.

«Зенит» показал игру неплохого качества. Но как оценивать достойную игру без достигнутого результата? Действительно пытались забить, но этого по разным причинам не случилось. Было видно, что игроки настроены, но не хватило качества футболистов и исполнения. Хотя это взаимосвязано.

«Зенит» способен соревноваться в еврокубках. Надо подождать следующей осени, к тому времени много воды утечёт. Не уверен, что они смогут сохранить такой настрой», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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