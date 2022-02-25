«Спартак» сыграет с «Лейпцигом» на стадии 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 25 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Своего соперника узнал последний представитель России в нынешнем розыгрыше еврокубков — московский «Спартак».

На стадии 1/8 финала Лиги Европы красно-белым предстоит сыграть с «РБ Лейпциг» из Германии. «Быки» вышли в эту стадию, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге».

Примечательно, что «Лейпциг» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Среди потенциальных соперников «Спартака» также числились «Аталанта», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» и «Брага».

Напомним, «Спартак» выиграл свою группу Лиги Европы с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.