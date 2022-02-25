Червиченко: шансы «Спартака» против «Лейпцига» мизерные. Нужно ловить удачу

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.



«Пути господни неисповедимы. Сейчас Тедеско из любимца болельщиков «Спартака» очень быстро может превратиться в… сами поймёте кого. Команда, которую покидал Тедеско, была сильнее, чем сейчас. Шансы очень мизерные. Нужно ловить удачу, больше ничего в нашу пользу не сыграет.



Поле будет нейтральным в первом матче. Судьи все европейские, мы сейчас у них как главный центр зла. Снисхождений и послаблений делать не будут. Не говорю, что будут прибивать, но могут натянуть что-то. Надо подойти к этому спокойно, философски. Может, тогда и сложится положительный результат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.