«Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с «Аэрофлотом» из-за событий на Украине

«Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с российской авиакомпанией «Аэрофлот» из-за событий, происходящих на Украине.

«В связи с событиями на Украине мы отозвали спонсорские права у «Аэрофлота». Мы разделяем озабоченность фанатов и людей по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим», — сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Это операция расценивается европейской общественностью как вторжение на территорию суверенного государства.

Видеообзор матча «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

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