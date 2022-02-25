А. Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничью с «Бетисом» (0:0) и вылет по сумме двух матчей на стадии 1/16 финала Лиги Европы.



«Самое главное, что был хороший футбол со стороны обеих команд. Обе команды продемонстрировали то, чем нам нравится футбол. Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть… Но команда показала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идёт на третьем месте в чемпионате и, думаю, в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Медведева ТАСС.

Первая встреча, которая прошла 17 февраля в Санкт-Петербурге, завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.



В 1/8 финала «Бетис» сыграет с немецким «Айнтрахтом».