Наставник сборной Бразилии Тите покинет команду после чемпионата мира

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил, что покинет национальную сборную после чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «твиттере» со ссылкой на GloboEsporte.



60-летний Тите возглавил национальную сборную Бразилии в июне 2016 года. Под его руководством команда провела 70 матчей (52 победы, 13 ничьих, 5 поражений). На чемпионате мира — 2018 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила команде Бельгии (1:2). В 2019 года бразильцы выиграли Кубок Америки, переиграв в финале Перу (3:1). В 2021 году сборная Бразилии уступила в финале турнира сборной Аргентины (0:1).



Действующее соглашение Тите со сборной Бразилии истекает в конце нынешнего календарного года.