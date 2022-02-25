Источник: «Челси» должен Абрамовичу $ 2 млрд

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович выделил клубу кредит в размере $ 2 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Источник не уточняют, в какой срок была предоставлена сумма и была ли она разбита на несколько платежей. Однако известно, что в 2021 году Абрамович выделил «Челси» ещё $ 26 млн. По сведениям источника, функционер может использовать кредит в качестве рычагов давления против любой атаки на его активы. У «Челси» нет возможности выплатить долг. Также сообщается, что Абрамович может попасть под следующую волну санкций, направленных в отношении российских лиц.

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