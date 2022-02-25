Языджи: посылаю свои мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о подготовке ролика с его презентацией.

«Я верю в свободу идей, но выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин — независимо от того, из какой они страны. Быть быстрым — это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент.

Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Я действительно ценю подход клуба. Они сделали всё, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно. Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу», — цитирует турка пресс-служба красно-синих.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.