Языджи: посылаю свои мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о подготовке ролика с его презентацией.
«Я верю в свободу идей, но выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин — независимо от того, из какой они страны. Быть быстрым — это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент.
Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Я действительно ценю подход клуба. Они сделали всё, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно. Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу», — цитирует турка пресс-служба красно-синих.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.
В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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