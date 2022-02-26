«Саутгемптон» уверенно обыграл «Норвич» со счётом 2:0

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Норвичем». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу «святых».
Счёт в игре на 36-й миунте открыл Че Адамс. Валентино Ливраменто прострелил справа в штрафную, Ангус Ганн прервал эту передачу ногой, мяч отрикошетил в плечо Максимилиана Ааронса и от него отскакочил к Адамсу. Че сначала не попал по мячу, находясь буквально в метре от ворот, а затем, уже упав на газон, из такого положения переправил мяч в сетку мимо голкипера. За 2 минуты до конца основного времени игры Ориоль Ромеу установил итоговый счёт — 2:0.
«Саутгемптон» располагается на десятом месте в чемпионате Англии. Команда Ральфа Хазенхюттля набрала 32 очка в 25 играх. «Святые» одержали 7 побед. «Норвич» находится на последнем, двадцатом месте в английской Премьер-Лиге. Подопечные Дина Смита набрали 17 очков в 25 играх. «Канарейки» одержали 4 победы.
«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.
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