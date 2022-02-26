Стефано Пиоли: игрок «Удинезе» забил рукой. Маловероятно, что VAR упустил этот момент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1).



«Игрок «Удинезе» забил рукой. Честно говоря, маловероятно, что VAR упустил этот момент. Это серьёзная ошибка, которая стала решающей для итогового результата.



Действительно, мы не показывали выдающейся игры, но гол нельзя было засчитывать. Мы способны добиваться хороших результатов только тогда, когда контролируем ситуацию. Если люди говорят, что мои игроки выглядели раздражительными и напряжёнными, то это потому, что они стали свидетелями не совсем честных действий. Это была игра рукой. VAR нужен, чтобы избегать ошибок, это недопустимо. И это происходит не первый раз», — приводит слова Пиоли Football Italia.