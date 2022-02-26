Представители «Спартака» почтили память Николая Старостина перед матчем с ЦСКА

Представители «Спартака» посетили мемориал на Ваганьковском кладбище, где покоится отец-основатель клуба Николай Старостин, сообщает пресс-служба красно-белых. Сегодня исполнилось 120 лет со дня его рождения.
Вспомнить Николая Петровича приехали ветераны красно-белых Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло и другие. Цветы к могиле Старостина в числе прочих возложили генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, главный тренер Паоло Ваноли, руководители академии Дмитрий Сидоров и Антар Яхья. Затем Паоло Ваноли пообщался с Никитой Симоняном, который пожелал ему удачи в сегодняшнем дерби с ЦСКА. После этого болельщики красно-белых провели субботник на могилах, где похоронены выдающиеся представители «Спартака».
Сегодня, 26 февраля, пройдёт матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве начнётся в 19:00 мск.
- 26 февраля 2022
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