«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. В роли резервного рефери выступит Джошуа Смит.



«Кристал Пэлас» набрал 29 очков в 26 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (20) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).