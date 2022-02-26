Щенсны — о стыковом матче ЧМ-2022 с Россией: совесть не позволяет мне играть
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Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны поддержал решение Польского футбольного союза (PZPN) не играть со сборной России в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.
«24 марта мы должны были играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022. И хотя моё сердце разрывается, когда я пишу это, совесть не позволяет мне играть.
Представлять свою страну — самая большая честь в карьере, но это всё же выбор. Я отказываюсь играть против футболистов, представляющих ценности и принципы России. Я отказываюсь стоять на поле в цветах своей страны и слушать гимн России. Я отказываюсь участвовать в спортивных состязаниях, даже если они легитимизируют действия российского правительства», — написал Щенсны на своей странице в «Инстаграме».
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