Терюшков: Черевченко — очень хороший тренер

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о неудачных результатах команды, а также поделился мнением о бывшем главном тренере Игоре Черевченко. Его у руля «Химок» сменил Сергей Юран.



«Черевченко — очень хороший тренер, был с нами в тяжёлое время. Сезон-2020/2021 закончили на восьмом месте. Мы своих никогда не бросаем и даём второй шанс.



Наверное, причина, по которой мы занимаем не то место, которое хотели в этом сезоне, кроется и в тренере. В ноябре мы с Игорем Геннадьевичем расстались по обоюдному согласию, но спустя месяц решили возобновить сотрудничество. Можно сказать, дать второй шанс, возможность этому взаимодействию. Последняя игра на сборах показала, что команда не бежит, не горит, нет эмоции, которую хотели бы видеть от тренера. Я был инициатором привлечения Юрана в команду. Любой человек, который хочет достичь результата, так или иначе его достигнет», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.