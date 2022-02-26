«Брентфорд» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед».
«Брентфорд»: Райа, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Йенсен, Нёргор, Янельт, да Силва, Висса, Мбемо.
Запасные: Лёссль, Йёргенсен, Расмуссен, Баптист, Канос, Эриксен, Ониика, Годдос, Тони.
«Ньюкасл»: Дубравка, Таргетт, Бёрн, Шер, Крафт, Шелви, Уиллок, Мёрфи, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.
Запасные: Дарлоу, Дамметт, Фернандес, Ласселлс, Манкильо, Альмирон, Гимарайнс, Лонгстафф, Гейл.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
- 26 февраля 2022
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