«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Поделиться
Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Стюарт Бёрт. В роли резервного рефери выступит Мартин Аткинсон.
После 26 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в своём активе 63 очка. «Эвертон» набрал 22 очка в 23 встречах и занимает 16-е место в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:07
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:40
-
17:35
-
17:29
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:58
-
16:44
-
16:37
-
16:28
-
16:17
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:18
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:00
Партнерский контент