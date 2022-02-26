«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Стюарт Бёрт. В роли резервного рефери выступит Мартин Аткинсон.



После 26 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея в своём активе 63 очка. «Эвертон» набрал 22 очка в 23 встречах и занимает 16-е место в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».