«Валенсия» с минимальным счётом победила «Мальорку», доигрывая матч в меньшинстве

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Валенсию». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился защитник Габриэл Паулиста.
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Отметим, что «Валенсия» доигрывала матч в меньшинстве. В добавленное ко второму тайму время судья удалил хавбека «летучих мышей» Илаша Мориба.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.
После 26 сыгранных туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 33 очка. «Мальорка» (26) – на 16-м месте в таблице.
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