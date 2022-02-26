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«Валенсия» с минимальным счётом победила «Мальорку», доигрывая матч в меньшинстве

«Валенсия» с минимальным счётом победила «Мальорку», доигрывая матч в меньшинстве
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Валенсию». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился защитник Габриэл Паулиста.

Победный мяч Паулисты:

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Отметим, что «Валенсия» доигрывала матч в меньшинстве. В добавленное ко второму тайму время судья удалил хавбека «летучих мышей» Илаша Мориба.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.

После 26 сыгранных туров «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 33 очка. «Мальорка» (26) – на 16-м месте в таблице.

Испания - Примера. 26-й тур
26 февраля 2022, суббота. 16:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Паулиста – 4'
Удаления: нет / Мориба – 90+2'
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