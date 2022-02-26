Игроки «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» вместе с Рангником вышли на матч с баннером «Мир»

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд».
Игроки «МЮ» и «Уотфорда», а также наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник вышли на поле арены с баннером, на котором на разных языках написано слово «мир». Фотография баннера опубликована пресс-службой манкунианцев в «Твиттере».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогают ему ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.
«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков в 26 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (18) — на 19-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).
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