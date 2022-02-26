Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» вместе с Рангником вышли на матч с баннером «Мир»

Игроки «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» вместе с Рангником вышли на матч с баннером «Мир»
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд».

Игроки «МЮ» и «Уотфорда», а также наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник вышли на поле арены с баннером, на котором на разных языках написано слово «мир». Фотография баннера опубликована пресс-службой манкунианцев в «Твиттере».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогают ему ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков в 26 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (18) — на 19-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022