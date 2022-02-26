Коутиньо: очень хотел вернуться в АПЛ. Нахожусь в отличном клубе

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал своё возвращение в чемпионат Англии.



«Очень счастлив, хотел вновь играть в английской Премьер-лиге. Усердно работаю каждый день, чтобы хорошо играть и приносить неплохие результаты для команды. Очень хотел вернуться в АПЛ, и я в отличном клубе», — приводит слова Коутиньо журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на ESPN.

29-летний Коутиньо будет выступать за команду из Бирмингема до конца сезона на правах аренды из «Барселоны». У «Астон Виллы» есть фиксированное право выкупа футболиста.

В пяти матчах после возвращения в Англию бывший полузащитник «Ливерпуля» забил два гола и отдал две голевые передачи.

«Уотфорд» минимально обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ:

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