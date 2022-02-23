«Ньюкасл» и «Астон Вилла» заинтересованы в подписании защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес может сменить команду. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла», сообщает The Athletic.



По информации источника, «сороки» и «львы» постараются летом подписать защитника. Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть Гомеса в составе своей команды.



Гомес играет за «Ливерпуль» с 2015 года, куда перешёл из «Чарльтон Атлетик» за € 4,9 млн. Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в пяти матчах и результативными действиями не отметился.

«Ливерпуль» одержал победу над «Норвичем» в 26-м туре АПЛ:

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