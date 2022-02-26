Червиченко — о дерби: покупки ЦСКА более грамотные, у «Спартака» же — просто в кучу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Покупки ЦСКА более грамотные и точечные, чем у «Спартака». Игра армейцев была структурная, красно-белые давили, но больше было похоже на навал. ЦСКА грамотно захватывали контратаки: выбегали два в три, три в четыре, четыре в три.
Проблема «Спартака»? Тренер никогда не был главным тренером, игроки куплены не про принципу усиления позиции, а просто в кучу. Эта куча уже по необходимости начинает заполнять ниши, причём не всегда те. Что можно говорить о проблеме команды, чей отрыв от группы лидеров уже составляет больше 10 очков. Проблема общая, кроме линии защиты с Жиго и Джикией.
Великолепная серия Селихова, кажется, тоже закончилась. Надо теперь сосредоточиться на Кубке — это единственное, где «Спартак» может огрызнуться и поискать счастье», — приводит слова Червиченко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 26 февраля 2022
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