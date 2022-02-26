Ваноли рассказал, почему заменил после травмы Жиго на Кутепова, а не на Чернова

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал травму защитника команды Самуэля Жиго. Повреждение француз получил в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).



«Жиго получил травму в единоборстве и попросил замену. Почему Кутепов, а не Чернов? Никита недавно приехал, ему нужно адаптироваться к системе, потому что он чаще играл в четыре защитника. Кутепов прекрасно представляет футбол, который мы хотим показать.



Конечно, хотелось начать по-другому, но знали, что будет тяжёлый календарь. Этого не нужно бояться, нужно проявлять смелость. Наш моральный дух упал, но надо найти силы подняться и идти вперёд. В чемпионате мы должны сокращать отставание от лидера от матча к матчу. В Кубке России «Спартак» давно не выигрывал трофей, а Лига Европы — наша мечта. Мы должны мечтать и биться. Нам надо прибавить в психологии победителя», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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