Жиго хромая покинул поле в матче с ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго покидал поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) хромая.

Фото: Прямой эфир телеканала «Матч Премьер»

На 90+5 минуте французского футболиста сменил на поле защитник Илья Кутепов. Жиго, который в зимнее трансферное окно стал игроком «Марселя» (отправлен в обратную аренду в «Спартак»), окончательно покинет московскую команду в конце нынешнего сезона.



Напомним, «Спартак» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России. В последнем матче перед зимней паузой тогда ещё коллектив Руя Витории в гостях уступил «Сочи» (0:3).



28-летний Жиго в нынешнем сезоне в 17 матчах Российской Премьер-Лиги отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Он выступает за «Спартак» с 2018 года.