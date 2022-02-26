Жиго хромая покинул поле в матче с ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго покидал поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2) хромая.
Фото: Прямой эфир телеканала «Матч Премьер»
На 90+5 минуте французского футболиста сменил на поле защитник Илья Кутепов. Жиго, который в зимнее трансферное окно стал игроком «Марселя» (отправлен в обратную аренду в «Спартак»), окончательно покинет московскую команду в конце нынешнего сезона.
Напомним, «Спартак» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России. В последнем матче перед зимней паузой тогда ещё коллектив Руя Витории в гостях уступил «Сочи» (0:3).
28-летний Жиго в нынешнем сезоне в 17 матчах Российской Премьер-Лиги отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Он выступает за «Спартак» с 2018 года.
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