Ваноли в ярости бросал бутылку, Языджи праздновал с Заболотным. Лучшие фото с дерби
Поделиться
26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Березуцкого.
В игре 8-го тура чемпионата России нынешнего сезона ЦСКА также был сильнее соперника — 1:0. Таким образом, команда Алексея Березуцкого одержала победу в обоих матчах РПЛ со «Спартаком» без пропущенных мячей. Это случилось впервые.
Кроме того, это дерби стало дебютным матчем в РПЛ для итальянского специалиста Паоло Ваноли, который в декабре прошлого года был назначен на пост главного тренера «Спартака».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
04:45
-
04:11
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:17
-
00:12
-
00:01
- 26 февраля 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:21
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:39
-
22:36
-
22:28
-
22:26
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:47
Партнерский контент