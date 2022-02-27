Ваноли в ярости бросал бутылку, Языджи праздновал с Заболотным. Лучшие фото с дерби

26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Березуцкого.

В игре 8-го тура чемпионата России нынешнего сезона ЦСКА также был сильнее соперника — 1:0. Таким образом, команда Алексея Березуцкого одержала победу в обоих матчах РПЛ со «Спартаком» без пропущенных мячей. Это случилось впервые.

Кроме того, это дерби стало дебютным матчем в РПЛ для итальянского специалиста Паоло Ваноли, который в декабре прошлого года был назначен на пост главного тренера «Спартака».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.