Месси отдал голевой пас на Мбаппе в матче с «Сент-Этьеном». Это 10-я передача в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился голевой передачей в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (к перерыву счёт — 1:1).



На 42-й минуте аргентинец ассистировал нападающему Килиану Мбаппе, который забил в ворота «Сент-Этьена». Отметим, что это 10-я голевая передача Месси в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.



Кроме того, Лионель отдавал результативные пасы во всех пяти матчах Лиги 1, в которых принял участие в 2022 году.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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