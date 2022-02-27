«Атлетико» победил «Сельту» благодаря дублю защитника и поднялся на 4-е место в Примере

В ночь с 26 на 27 февраля мск на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Сельту». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте отличился защитник Ренан Лоди, ему ассистировал Жоффрей Кондогбиа.
На 60-й минуте Лоди оформил дубль, голевой пас отдал Кондогбиа.
Лоди забивает свой второй гол в матче:
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Барберо Севилья. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.
После 26 туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Сельта» (32) – на 10-м месте в таблице.
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