Ракицкий вряд ли сыграет с «Рубином». «Зенит» поддерживает украинского игрока

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев вряд ли выйдут на поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином», информирует Bobsoccer.
По сведениям источника, с большой долей вероятности на матч с «Рубином» выйдет тот же состав, что и на ответную игру с «Бетисом» (0:0) в Лиге Европы.
Отмечается, что в «Зените» выполняют все финансовые обязательства перед своими футболистами, легионеры не поднимают вопрос о возвращении на родину. Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.
На момент зимней паузы в РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.
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