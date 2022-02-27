Ракицкий вряд ли сыграет с «Рубином». «Зенит» поддерживает украинского игрока

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев вряд ли выйдут на поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином», информирует Bobsoccer.

По сведениям источника, с большой долей вероятности на матч с «Рубином» выйдет тот же состав, что и на ответную игру с «Бетисом» (0:0) в Лиге Европы.

Отмечается, что в «Зените» выполняют все финансовые обязательства перед своими футболистами, легионеры не поднимают вопрос о возвращении на родину. Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.

На момент зимней паузы в РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.