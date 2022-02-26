В «Зените» опровергли информацию о расторжении контракта с Ракицким

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» прокомментировала информацию о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

«Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Напомним, Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.